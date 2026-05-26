В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск
В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Николай Новичков, передает ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что в период отпуска должны включаться как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы человек мог отдыхать на неделю дольше. По мнению Новичкова, это поможет гражданам полноценно восстанавливаться и предотвратит профессиональное выгорание.
Он также отметил важность сохранения возможности делить отпуск на части в течение года. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, ежегодный отпуск можно разделить на части, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней и включать как минимум четыре выходных.
Читайте также: