13 августа 2025, 16:36

Зоя Бербер (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская актриса Зоя Бербер заявила, что считает нормальным чувство ненависти матери к ребенку. По ее словам, причиной всему то, что у родителей проблемы с принятием себя.





В своем интервью телеканалу 5-tv.ru Бербер подчеркнула, испытывать разные эмоции, в том числе и негативные, может каждый родитель.





«Это нормально, но единственное, что мы сейчас когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — сказала Зоя.