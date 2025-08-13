Зоя Бербер заявила, что считает нормальным чувство ненависти матери к ребенку
Российская актриса Зоя Бербер заявила, что считает нормальным чувство ненависти матери к ребенку. По ее словам, причиной всему то, что у родителей проблемы с принятием себя.
В своем интервью телеканалу 5-tv.ru Бербер подчеркнула, испытывать разные эмоции, в том числе и негативные, может каждый родитель.
«Это нормально, но единственное, что мы сейчас когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — сказала Зоя.
Бербер уже не раз говорила о проблемах в воспитании детей, с которыми она сталкивается. К примеру она жаловалась на старшего ребенка, который начал показывать характер. Периодически конфликты с дочерью Зоя называет репетицией к переходному возрасту. При этом отчим девочки, нынешний муж актрисы Максим Белбородов, смог найти контакт с ребенком и у него сложились с ней прекрасные отношения.