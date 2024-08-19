В России предложили запретить мигрантам переезд с семьями

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Группа депутатов Государственной Думы (ГД) от ЛДПР 19 августа представит законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию членов своих семей, сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, предлагается запрет иностранцам въезжать в Россию на основании того, что они являются родственниками людей, работающих в России. Уточняется, что запрет касается низкоквалифицированных специалистов, которые въезжают в страну только на основании трудового договора или патента.
Ранее Госдума выступила с инициативой увеличить НДФЛ для мигрантов, работающих по патентам, до 30 процентов. Депутаты, выступающие за это, считают, что две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патентам и отправляют все заработанные деньги на родину. С другой стороны, по мнению парламентариев, доходы иностранцев должны работать на российский бюджет.
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«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники», – объяснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Госдума выступила с инициативой увеличить НДФЛ для мигрантов, работающих по патентам, до 30 процентов. Депутаты, выступающие за это, считают, что две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патентам и отправляют все заработанные деньги на родину. С другой стороны, по мнению парламентариев, доходы иностранцев должны работать на российский бюджет.
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Александр Климов