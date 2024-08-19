В России предложили запретить мигрантам переезд с семьями

В понедельник, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне. В народе эту дату стали называть Яблочный Спас. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим большим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать в этот день.