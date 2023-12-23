В России предложили запретить учителям пользоваться телефонами на уроке

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Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков предложил распространить запрет на использование телефона во время уроков на учителей. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что должны соблюдаться равные условия, поэтому, запрещая использование телефонов детьми, необходимо сделать то же самое в отношении педагогов.
Мороков добавил, что телефоны оказывают негативное влияние на образовательный процесс, мешая свободному взаимодействию между учениками и учителем и влияя на сосредоточенность.
Вместе с тем, омбудсмен призвал правильно подойти к реализации таких мер. Приказа от директора может быть недостаточно, поскольку вероятно оказание противодействия и устраивание демонстрационных акций.
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Мороков добавил, что телефоны оказывают негативное влияние на образовательный процесс, мешая свободному взаимодействию между учениками и учителем и влияя на сосредоточенность.
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Анастасия Чинкова