В России предотвращено 27 терактов за первые месяцы 2024 года

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За первые месяцы 2024 года в России было предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности. Такие данные предоставил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Кроме того, силовикам удалось пресечь попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.
НАК отметил, что украинская сторона активизировалась в своём стремлении нанести ущерб стратегически важным объектам российской инфраструктуры. Однако правоохранительные органы и власти страны предпринимают меры по противодействию террористических атак. В частности, была усилена безопасность объектов, обеспечивающих проведение СВО и снабжение новых регионов России.
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