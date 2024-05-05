В России предрекли взрыв на территории Финляндии

Российский военный корреспондент Александр Коц предрек, что запланированное Финляндией строительство завода по производству тротила на ее территории станет привлекательной военной целью. В своем Telegram-канале Коц заявил, что если эта идея воплотится в жизнь, Финляндия не сможет защититься от взрыва, видимого из космоса.