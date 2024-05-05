В России предрекли взрыв на территории Финляндии

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Российский военный корреспондент Александр Коц предрек, что запланированное Финляндией строительство завода по производству тротила на ее территории станет привлекательной военной целью. В своем Telegram-канале Коц заявил, что если эта идея воплотится в жизнь, Финляндия не сможет защититься от взрыва, видимого из космоса.
Так военный корреспондент отреагировал на статью в финской газете Yle, в которой министр обороны страны заявил, что строительство нового завода необходимо из-за нехватки взрывчатки в Европе, а срочность обусловлена российской специальной военной операцией (СВО). Единственный в ЕС завод по производству тротила работает в Польше, но, по его словам, он не справляется с растущим спросом.
Военный корреспондент считает, что в случае эскалации ситуации предприятие станет одним из главных объектов, по которому удар будет нанесен не один, а множество раз.
Ранее глава вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что в настоящее время Москва «слишком занята» украинским конфликтом, чтобы думать о нападении на альянс.
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«Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"», – предупредил Коц.
Военный корреспондент считает, что в случае эскалации ситуации предприятие станет одним из главных объектов, по которому удар будет нанесен не один, а множество раз.
«А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью», – заключил он.
Ранее глава вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что в настоящее время Москва «слишком занята» украинским конфликтом, чтобы думать о нападении на альянс.
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Александр Климов