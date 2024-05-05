Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива

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В районе Финского залива зафиксированы сбои в работе системы GPS. Финские власти считают Россию причастной к этому.
Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сбои в работе системы участились после начала российской специальной военной операции на Украине, передаёт финское издание Yle. Кроме того, по её словам, характер и масштабы помех во многом изменили свою форму.
В марте 2024 года агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что за последний год количество заявлений о нарушениях в работе GPS выросло в несколько раз. В конце апреля самолёт авиакомпании Finnair из-за сбоя GPS не смог приземлиться в аэропорту Тарту и был вынужден вернуться в Хельсинки. Тогда власти Финляндии и прибалтийских государств поспешили обвинить Россию в том, что она подавляет сигналы GPS и препятствует авиасообщению.
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Александр Бойцов