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Решение властей Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, экономическое сотрудничество с Россией приносило восточной части Финляндии процветание. Однако власти страны, опустив железный занавес, наказали своих граждан и лишили страну возможности развиваться.
Володин подчеркнул, что остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют и начинают исчезать муниципалитеты. Так, финский муниципалитет Виролахти, расположенный вблизи границы, хотят объединить с городом Хамина из-за ухудшения экономической ситуации.
Также спикер Госдумы отметил, что руководство Финляндии теперь просит у Евросоюза 10 миллиардов евро на финансирование приграничных регионов.
Володин заключил, что таковы последствия вступления Финляндии в НАТО, а значит и потери суверенитета.
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Володин подчеркнул, что остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют и начинают исчезать муниципалитеты. Так, финский муниципалитет Виролахти, расположенный вблизи границы, хотят объединить с городом Хамина из-за ухудшения экономической ситуации.
Также спикер Госдумы отметил, что руководство Финляндии теперь просит у Евросоюза 10 миллиардов евро на финансирование приграничных регионов.
Володин заключил, что таковы последствия вступления Финляндии в НАТО, а значит и потери суверенитета.
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Анастасия Чинкова