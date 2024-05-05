Финляндия запланировала построить завод по производству тротила

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Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия планирует вместе со своими союзниками в Северной Европе и НАТО создать в стране завод по производству тротила, сообщает Yle.
«Необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — отметил глава финского Минобороны.Хяккянен рассказал, что планы по строительству завода уже обсуждались с предпринимателями и частными инвесторами. Он добавил, что участники рынка осведомлены о наличии спроса на такую продукцию. При этом государство будет играть контролирующую роль в этом вопросе, подчеркнул министр. Пока неизвестно, где именно будет расположен завод.
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