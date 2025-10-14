В России представили обновлённую платформу «Цифробанк»
Обновлённую платформу «Цифробанк», предназначенную для сбора и обмена успешными практиками и решениями по цифровой трансформации между отраслями и регионами России, представила некоммерческая организация «Цифровая экономика». Об этом сообщает её пресс-служба.
Презентация состоялась в рамках х форума «ПРОФ-ИТ» в Омске.
«Платформа собрала свыше 500 проверенных цифровых решений от более чем 300 российских ИТ-разработчиков. Там также есть раздел «Типовые отраслевые решения» ФКУ «Гостех» и актуальная база мер поддержки, отраслевых новостей и аналитики», — говорится в сообщении.В каждой карточке платформы есть детальное описание того или иного цифрового решения, условия его реализации, сроки и предполагаемая стоимость.
«Цифробанк» позволит эффективно тиражировать успешные кейсы в различных областях.