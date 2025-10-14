В России представили обновлённую платформу «Цифробанк»

14 октября 2025, 16:15

Фото: пресс-служба АНО «Цифровая экономика»

Обновлённую платформу «Цифробанк», предназначенную для сбора и обмена успешными практиками и решениями по цифровой трансформации между отраслями и регионами России, представила некоммерческая организация «Цифровая экономика». Об этом сообщает её пресс-служба.





Презентация состоялась в рамках х форума «ПРОФ-ИТ» в Омске.





«Платформа собрала свыше 500 проверенных цифровых решений от более чем 300 российских ИТ-разработчиков. Там также есть раздел «Типовые отраслевые решения» ФКУ «Гостех» и актуальная база мер поддержки, отраслевых новостей и аналитики», — говорится в сообщении.