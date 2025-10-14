Школьник из Электростали создал робота для обучения жестовому языку
Видео: Министерство образования Московской области
Ученик 11-го класса школы №13 города Электросталь Виталий Симонов разработал устройство, которое помогает изучать жестовый язык в игровой форме, сообщает Министерство образования Московской области.
Робот «Дактик» использует технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для распознавания жестов и проверки их правильности. По словам автора проекта, идею создать устройство вдохновила ситуация из жизни.
«Я ехал в автобусе и увидел, как слабослышащий мужчина пытался что-то объяснить другим людям. Его никто не понимал. Я заинтересовался, решил изучить подробнее эту тему и в итоге разработал проект», — рассказал Виталий Симонов, воспитанник центра творчества «Диалог».«Дактик» имеет три режима работы: система может предлагать пользователю показать букву, слово или фразу на жестовом языке. Робот анализирует положение пальцев и оценивает точность выполнения. Устройство не требует подключения к интернету, а его дизайн в виде панды делает обучение интерактивным и увлекательным.
Проект создан под руководством преподавателя центра «Диалог» Сергея Симонова. Школьник самостоятельно провёл исследование, разработал конструкцию, программное обеспечение и обучил нейросеть. Корпус распечатан на 3D-принтере, а алгоритм распознавания основан на анализе 21 точки кисти руки.
Робот уже прошёл апробацию в школе-интернате №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Электростали и получил положительные отзывы педагогов и учащихся. Записаться на программы центра «Диалог» можно через «Навигатор дополнительного образования».