Достижения.рф

Студентка «Губернского колледжа» победила на международном чемпионате «RED DOG»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

С 8 по 12 октября в Республике Беларусь прошёл международный чемпионат категории CACIT «RED DOG» по рабочим качествам собак, в котором участвовали представители стран СНГ. «Губернский колледж» на соревнованиях представляла студентка третьего курса отделения кинологии Ксения Мальцева со своей голландской овчаркой по кличке Цера, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.



Участники демонстрировали высокий уровень управляемости собак и слаженность работы с проводником. Выступление Ксении получило высокую оценку судьи международного класса Арнольда Киваго. Несмотря на юный возраст, студентка показала выдающийся результат — 99 баллов из 100, превзойдя более опытных участников.

Пара Мальцева и Цера стала победителем в нормативе IBGH (послушание), подтвердив высокий уровень подготовки.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0