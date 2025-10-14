Студентка «Губернского колледжа» победила на международном чемпионате «RED DOG»
С 8 по 12 октября в Республике Беларусь прошёл международный чемпионат категории CACIT «RED DOG» по рабочим качествам собак, в котором участвовали представители стран СНГ. «Губернский колледж» на соревнованиях представляла студентка третьего курса отделения кинологии Ксения Мальцева со своей голландской овчаркой по кличке Цера, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Участники демонстрировали высокий уровень управляемости собак и слаженность работы с проводником. Выступление Ксении получило высокую оценку судьи международного класса Арнольда Киваго. Несмотря на юный возраст, студентка показала выдающийся результат — 99 баллов из 100, превзойдя более опытных участников.
Пара Мальцева и Цера стала победителем в нормативе IBGH (послушание), подтвердив высокий уровень подготовки.
