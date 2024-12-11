В Госдуме допустили расширение США за счет Канады и Мексики

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
США вполне могут включить в свой состав Мексику и Канаду, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что ранее американцы пытались взять Канаду, а также то, что среди штатов есть бывшие мексиканские территории.
«После отделения от Британской империи 13 североамериканских колоний, провозгласив независимость, тут же попытались присоединить к себе или освободить от Лондона, кто как трактовал, остальные колонии в Северной Америке — Канаду, тогда британцы отбили. Половина колоний Испании, которые находились вблизи Мексиканского залива и Тихого океана, стали частями США. Опыт такого единства есть. Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона — бывшие части Мексики», — рассказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.Напомним, сегодня, 11 декабря, избранный президент США Дональд Трамп продолжил откровенно поддразнивать канадского премьер-министра Джастина Трюдо, назвав его «губернатором штата Канада». Будущий американский лидер добавил, что очень хочет поскорее встретиться с руководителем штата, чтобы продолжить обсуждение вопросов о тарифах и торговле.
Ранее Трамп грозил Канаде и Мексике 25%-ными штрафами, если страны не возьмут под контроль потоки наркотиков и мигрантов в США.
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