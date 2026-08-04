В России пресекли контрабанду полудрагоценных камней на миллионы рублей
В Санкт-Петербурге таможенники пресекли нелегальную поставку минералов для ювелирных изделий из Шри-Ланки. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Сначала таможенники выявили два подозрительных международных почтовых отправления. В документах говорилось, в посылках, которые следовали из Шри-Ланки в Санкт-Петербург, находились личные вещи и канцелярия. Однако при проверке в двух тетрадях нашли специально вырезанные тайники, в которых хранились 18 ограненных камней с бирками.
Расследование вывело на 43-летнего петербуржца, который отправлял посылки сам себе. Когда он вернулся в Россию, его остановили в аэропорту Пулково. При досмотре у мужчины нашли еще 22 самоцвета: восемь из них он спрятал в карманах, еще 14 положил в перчатку, а затем поместил в обувь для плавания в чемодане. Нарушитель признался, что придумал план для ввоза минералов и их дальнейшей продажи через свой интернет-сайт.
Экспертиза показала, что партия включает шпинель, жёлтый сапфир, хизолит, аквамарин, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин. Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, максимальное наказание по которой — пять лет колонии.
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