В России пресекли контрабанду полудрагоценных камней на миллионы рублей

04 августа 2026, 10:29

В Петербурге таможенники пресекли контрабанду полудрагоценных камней на 3,4 млн

Фото: Северо-Западное таможенное управление

В Санкт-Петербурге таможенники пресекли нелегальную поставку минералов для ювелирных изделий из Шри-Ланки. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.