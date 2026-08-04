Житель Камчатки предстанет перед судом за преступление 20-летней давности
На Камчатке перед судом предстанет мужчина, который 20 лет скрывался от следствия. Информацию об этом распространило управление на транспорте МВД России по ДФО.
Преступление было связано с хищением промыслового вооружения с судна — ущерб превысил 550 тысяч рублей. О краже заявил представитель морской организации, обратившись в дежурную часть Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте.
Обвиняемому на момент совершения преступления было около 39 лет (сейчас ему 59). После начала расследования он покинул страну и скрывался в Азербайджане, из‑за чего был объявлен в розыск.
Задержали мужчину в московском аэропорту в 2026 году силами сотрудников пограничной службы. Сейчас уголовное дело, возбуждённое по части 3 статьи 158 УК РФ, передали в суд.
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