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В России призывают создать аграрных пропагандистов

Эксперт Березнюк: России нужны высокопрофессиональные аграрные пропагандисты
Фото: iStock/hopsalka

Фото: iStock/hopsalka

В России нужны кадры, которые будут развивать имидж отечественного сельского хозяйства — высокопрофессиональные аграрные пропагандисты. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, сегодня продвижением аграрного сектора занимаются только Минсельхоз и Россельхозбанк.
«России необходимы высокопрофессиональные специалисты, которые будут заниматься PR и пропагандой агропромышленного комплекса и смежных отраслей как на внутреннем, так и внешних рынках. <…> Есть острая нехватка профессиональных людей, которые будут закладывать ключевые смыслы. Это касается продвижения российских продуктов питания и сырья на внешних рынках, привлечения кадров, популяризации отраслевых направлений АПК внутри страны», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем председатель правления Россельхозбанка Борис Листов обратил внимание, что за 25 лет Россия смогла добиться впечатляющих результатов в развитии сельского хозяйства, увеличив выручку отрасли более чем в 20 раз, а производство ключевых направлений — до 7,5 раз. В разговоре с «Известиями» он отметил, что доля зарубежных товаров на российском аграрном рынке упала более чем на половину. По его словам, еще в 2000 году РФ была зависима от импорта зерна, а в 2022 собрала рекордный урожай в новейшей истории страны.
«Из крупного импортера продовольствия мы перешли в топ ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Наши аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно завоевывают новые рынки», — добавил Листов.
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Психосоматолог рассказала, как эмоции влияют на физическое здоровье
Психосоматолог Тур: стресс может вызвать различные физические заболевания
18 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Женская психосоматика, как внутренние запреты, влияют на тело, а неприятные эмоции порой превращаются в болезни.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что психосоматика не религия, чтобы в нее верить, а наука — направление медицины, которое изучает влияние эмоций на физическое здоровье человека.

«Стоит немного попереживать, поволноваться сверх обычного, и начинает болеть голова, вдруг появляется насморк, простуда, скручивает живот и так далее. Например, стресс играет ключевую роль в нейрогуморальной женской перестройке. У женщин организм чувствительнее, и изменения в ответ на него более масштабные, потому что репродуктивная система напрямую зависит от внутренней нейрогуморальной регуляции», — объяснила врач.

По ее словам, женское тело запоминает стресс и через время может превращать его в болезни — то же самое происходит с эмоциями.

«Тревога, страхи, беспокойные мысли, в которых мы застреваем превращается в нарушение сна и ухудшение настроения. Это выбивает из колеи. Тело не всегда моментально реагирует, иногда позже. У нас очень много установок, которые повреждают здоровье. И это длительные и перманентные чувства, когда, например, мы застреваем внутри травмы или внутри горя», — сказала психосоматолог.

Она добавила, что важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».

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Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном» из-за санкций против Куклачёва
18 апреля 2025, 17:46

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о введении Украиной санкций в отношении известного циркового артиста и дрессировщика Юрий Куклачёва. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат назвала Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который посмел ввести ограничения против всеми любимого клоуна, который щедро дарит радость детям.

Захарова сопроводила сообщение мемом, на котором коты сообщают Куклачёву о введённых против него санкциях и умоляют не отправлять их к «этому наркоману».


Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта. В их числе певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артист балета Николай Цискаридзе, шоумен Никта Джигурда, актёр Оскар Кучера и многие другие.

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Минюст признал Александра Шпака* иноагентом
18 апреля 2025, 17:35

Александр Шпак* (Фото: ВКонтакте, @sashashpakofficial)

Блогера Александра Шпака* внесли в реестр иноагентов. Так же в этот список попали журналистка Ирина Баблоян*, певица Мария Чистякова* и режиссёр Вячеслав Ширяев*. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Согласно информации ведомства, внесённые в реестр публиковали материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространяли ложные данные о решениях российских властей, создавали негативный образ российской армии.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.

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*признаны в России иноагентами.
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Кинологи рассказали, почему важно разговаривать со своей собакой
Кинолог Голубев: беседы владельца с собакой создает эмоциональную связь
18 апреля 2025, 17:14

Фото: iStock/Liia Galimzianova

Любой владелец собаки хоть раз мечтал, чтобы его четвероногий друг понимает человеческую речь. И хотя полностью обучить собак нашему языку невозможно, кинологи уверены: многое из слов питомцы способны распознавать и беседы с ними очень полезны. Выделили основные причины, почему разговаривать с домашними животными не только можно, но и нужно.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака — социальное существо, и ей важен постоянный контакт с людьми.
«Наши четвероногие друзья отлично умеют распознавать не только отдельные слова, но и мельчайшие изменения в интонациях. Поэтому речь, а особенно её эмоциональная составляющая — не только важнейший элемент дрессировки, но и один из основных способов выразить питомцу свою любовь или, напротив, недовольство», — объяснил он.


Эмоциональная связь


Беседы владельца с собакой — основа для выстраивания особых взаимоотношений между ними. Исследования доказали: несмотря на то, что питомцы иначе воспринимают звуки, они могут узнавать хозяина по голосу. Поэтому ваша речь способна вызвать у них выделение настоящего «гормона любви» — окситоцина.

Психическая устойчивость


Собаке важно понимать, что в доме она находится в безопасности и любима хозяином. Питомцы чувствительны к вашему голосу и интонациям. Разговаривая с четвероногим другом спокойным тоном, вы помогаете ему формировать крепкую нервную систему, что, в свою очередь, позволит питомцу лучше справляться с любым стрессом. Напротив, раздражённый тон может вызвать у него тревогу.

Коррекция поведения


Чёткая речь и правильные интонации также играют важную роль в дрессировке. Регулярное повторение одних и тех же команд помогает собаке связывать фразы с конкретными действиями. В итоге это даже может быть полезно для понимания её мыслей: например, питомец способен научиться подавать вам сигналы или отвечать с помощью специальных голосовых кнопок.

Умственные способности


Запоминание новых слов и считывание интонаций человека дают собакам хорошую умственную нагрузку, которая по интенсивности порой сравнима с физическими упражнениями. Регулярные беседы важны как для щенков на этапе их становления, так и для пожилых собак — для сохранения остроты ума.


Терапевтический эффект


Регулярные беседы полезны не только для собак, но и для их владельцев. Общение с питомцами способствует снижению уровня кортизола, отвечающего за стресс в организме человека. Именно поэтому в мире набирает популярность канистерапия — метод лечения и реабилитации с помощью собак.

Как видно, долгие разговоры с питомцами и даже «сюсюкания» с ними, которые могут показаться странными для окружающих, являются вполне нормальными и даже полезными. Регулярный диалог — ключевой способ подтвердить для них, что они являются неотъемлемой частью вашей жизни.

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«Абсолютная ложь»: Тренер Розанов опроверг заявления фигуристки Жилиной о домогательствах
Тренер Сергей Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах
18 апреля 2025, 17:12

Сергей Розанов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Фигуристка Вероника Жилина заявила, что, когда ей было 11, тренер Сергей Розанов делал ей неоднозначные намёки. Так, в Кисловодске на сборах он уговаривал сделать её массаж, приходил с банкой пива к ней в номер и тренировал её.
Розанов на обвинения ответил, что это всё неправда.
«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил тренер «Матч ТВ». От других комментариев он отказался.
Мама фигуристки Людмила обо всём знала. Она не хотела предавать огласке инцидент, произошедший с её дочерью.
«Меня рядом не было, но ребёнок звонил, говорил, что Розанов тащит её в свой номер… Никто ей не помог. Розанов — это зло! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня» — заявила Людмила.
На такое поведение родителей Жилиной отреагировала депутат Госдумы Ирина Роднина. По мнению заслуженного мастера спорта, о таких вещах нужно сразу сообщать.
«Что мама делала пять лет? Не хотели говорить, а теперь захотели? <…> Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило репутацию фигуристки, если это действительно так. К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области — прим. ред.) с таким вопросом никто не обращался», — заявила Роднина.

Она отметила, что расследование не будет проводиться, пока в Федерацию фигурного катания Московской области не придёт соответствующее обращение.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел сообщил, что организация ведёт переговоры с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии.

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