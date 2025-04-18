В России призывают создать аграрных пропагандистов

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В России нужны кадры, которые будут развивать имидж отечественного сельского хозяйства — высокопрофессиональные аграрные пропагандисты. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, сегодня продвижением аграрного сектора занимаются только Минсельхоз и Россельхозбанк.
«России необходимы высокопрофессиональные специалисты, которые будут заниматься PR и пропагандой агропромышленного комплекса и смежных отраслей как на внутреннем, так и внешних рынках. <…> Есть острая нехватка профессиональных людей, которые будут закладывать ключевые смыслы. Это касается продвижения российских продуктов питания и сырья на внешних рынках, привлечения кадров, популяризации отраслевых направлений АПК внутри страны», — поделился эксперт в беседе с RT.Тем временем председатель правления Россельхозбанка Борис Листов обратил внимание, что за 25 лет Россия смогла добиться впечатляющих результатов в развитии сельского хозяйства, увеличив выручку отрасли более чем в 20 раз, а производство ключевых направлений — до 7,5 раз. В разговоре с «Известиями» он отметил, что доля зарубежных товаров на российском аграрном рынке упала более чем на половину. По его словам, еще в 2000 году РФ была зависима от импорта зерна, а в 2022 собрала рекордный урожай в новейшей истории страны.
«Из крупного импортера продовольствия мы перешли в топ ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Наши аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность страны, но и успешно завоевывают новые рынки», — добавил Листов.Читайте также:
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