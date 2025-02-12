В Московской области работают хранилища для картофеля и овощей мощностью 700 тыс. тонн

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Сельское хозяйство в Московской области активно развивается — в прошлом году было собрано 359,6 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей. Для сохранения урожая и обеспечения продовольственной безопасности в регионе действуют хранилища для картофеля и овощей общей вместимостью более 707 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Картофелехранилища имеют общую мощность 336,7 тысяч тонн, а овощехранилища — 206,3 тысяч тонн.
Кроме того, существуют хранилища для совместного хранения картофеля и овощей, их вместимость составляет 163,2 тысячи тонн.
Современное оборудование, установленное на этих объектах, поддерживает необходимый микроклимат и вентиляцию для долгосрочного хранения различных сельскохозяйственных продуктов, таких как картофель, столовая морковь, свёкла, капуста и другие культуры.
Крупные картофеле- и овощехранилища успешно функционируют на базе таких компаний, как АО «Агрофирма Бунятино», агрохолдинг ЗАО «Куликово» и ООО «ДГТ».
Сельхозпроизводители также продолжают строить новые объекты в рамках своих инвестиционных программ. В этом году планируется завершение строительства двух крупных овощехранилищ: ООО «Лукаморе» на 2,5 тыс. тонн и ООО «СПК имени Ленина» на 18 тыс. тонн.
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Кроме того, существуют хранилища для совместного хранения картофеля и овощей, их вместимость составляет 163,2 тысячи тонн.
Современное оборудование, установленное на этих объектах, поддерживает необходимый микроклимат и вентиляцию для долгосрочного хранения различных сельскохозяйственных продуктов, таких как картофель, столовая морковь, свёкла, капуста и другие культуры.
Крупные картофеле- и овощехранилища успешно функционируют на базе таких компаний, как АО «Агрофирма Бунятино», агрохолдинг ЗАО «Куликово» и ООО «ДГТ».
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Сельхозпроизводители также продолжают строить новые объекты в рамках своих инвестиционных программ. В этом году планируется завершение строительства двух крупных овощехранилищ: ООО «Лукаморе» на 2,5 тыс. тонн и ООО «СПК имени Ленина» на 18 тыс. тонн.
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Дайана Хусинова