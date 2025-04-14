В Подмосковье в сельхозоборот введут почти девять тысяч гектаров земель

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Культуртехническая мелиорация представляет собой совокупность мероприятий, направленных на приведение залежных земель в пригодное для сельхозиспользования состояние — удаление древесной и травянистой растительности, пней, камней и других препятствий с целью повышения плодородия почвы и вовлечения территории в аграрный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Земля — ценный ресурс для роста объема производства продукции растениеводства и животноводства. Основной задачей для нас остается ее рациональное использование и увеличение посевных площадей. В этом году в Подмосковье с применением мер господдержки к вводу в сельхозоборот запланировано около 8,7 тысяч гектаров, которые находились в залежном состоянии более 5 лет», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Кроме того, аграрии имеют возможность получить субсидию на проведение таких работ — в 2025 году на эти цели предусмотрено свыше 345 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Среди участников крупнейших проектов этого года — ООО «Русмилк» в Луховицах, которое планирует подготовить к вводу 1,6 тыс. гектаров, ООО «Агроинтех» в Можайске — 1 тыс. гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 800 гектаров, а также ООО «Ферма Журавли» в Рузском округе — около 730 гектаров. Работы стартуют после стабилизации погодных условий.
Сельхозпроизводители смогут направить полученные средства на расчистку территории от растительности, пней, мха, камней, а также на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж, первичную обработку почвы и разработку проектно-сметной документации. Актуальная информация о начале приема заявок, условиях получения субсидии и перечне документов размещена в разделе «Земля» на интерактивной платформе «Календарь мер поддержки».
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