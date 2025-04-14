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В Подмосковье в сельхозоборот введут почти девять тысяч гектаров земель

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Культуртехническая мелиорация представляет собой совокупность мероприятий, направленных на приведение залежных земель в пригодное для сельхозиспользования состояние — удаление древесной и травянистой растительности, пней, камней и других препятствий с целью повышения плодородия почвы и вовлечения территории в аграрный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Земля — ценный ресурс для роста объема производства продукции растениеводства и животноводства. Основной задачей для нас остается ее рациональное использование и увеличение посевных площадей. В этом году в Подмосковье с применением мер господдержки к вводу в сельхозоборот запланировано около 8,7 тысяч гектаров, которые находились в залежном состоянии более 5 лет», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Кроме того, аграрии имеют возможность получить субсидию на проведение таких работ — в 2025 году на эти цели предусмотрено свыше 345 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Среди участников крупнейших проектов этого года — ООО «Русмилк» в Луховицах, которое планирует подготовить к вводу 1,6 тыс. гектаров, ООО «Агроинтех» в Можайске — 1 тыс. гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 800 гектаров, а также ООО «Ферма Журавли» в Рузском округе — около 730 гектаров. Работы стартуют после стабилизации погодных условий.

Сельхозпроизводители смогут направить полученные средства на расчистку территории от растительности, пней, мха, камней, а также на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж, первичную обработку почвы и разработку проектно-сметной документации. Актуальная информация о начале приема заявок, условиях получения субсидии и перечне документов размещена в разделе «Земля» на интерактивной платформе «Календарь мер поддержки».


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Из 10 тыс. спортсменов отобраны участники «Финала четырёх» Школьной лиги
14 апреля 2025, 17:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

По итогам матчей регионального этапа Школьной лиги Московской области определились все команды-участники «Финала четырёх». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования регионального этапа проходили в четырёх дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах. Команды состязались в двух конференциях – Западной и Восточной.

По итогам отбора между городскими и муниципальными округами в соревнованиях по футзалу сыграют школьники из Ступина, Балашихи, Подольска и Дмитрова.

В волейболе среди девушек в финал прошли команды Истры, Дмитрова, Домодедова и Королёва. Юношеские коллективы будут представлять Королёв, Щёлково, Дмитров и Подольск. В шахматных баталиях встретятся спортсмены из Щёлкова, Балашихи, Дубны и Подольска.

В баскетболе 3х3 на паркет выйдут команды юношей из Истры, Подольска, Щёлкова и Балашихи. У девушек сыграют Наро-Фоминск, Подольск, Домодедово и Балашиха.
«По итогам «Финалов четырёх» в каждой из дисциплин сезона-2024/2025 Школьной лиги Подмосковья определятся абсолютные чемпионы. Решающие матчи финалистов пройдут 24-29 апреля. Найти расписание финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в муниципальном этапе проекта участвовали более 10 тыс. юных спортсменов.

Амбассадорами лиги стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

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На полумарафоне ко Дню космонавтики в Королёве стартовали 1,6 тыс. участников
14 апреля 2025, 17:39

Фото: пресс-служба г. о Королёв

В ежегодном полумарафоне «Любовь и космос» в Королёве приняли участие более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил глава городского округа Игорь Трифонов.
«В нашем городе прошел праздник спорта, бодрости и отличного весеннего настроения. На старт традиционного космического полумарафона вышли свыше 1,6 тыс. человек. Дистанции для спортсменов составляли 5, 10 и 21,1 км. 400 юных любителей бега состязались на специальных дистанциях в 0,5 и 1 км», – отметил Трифонов.
Забег провели в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

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В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в двухметровую яму в асфальте
14 апреля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, провалившуюся в двухметровую яму в асфальте во время прогулки с хозяевами, спасли работники Мособлпожспаса, происшествие случилось в посёлке Осаново-Дубовое муниципального округа Шатура, информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в официальных соцсетях.
«Вечером в пожарную часть за помощью обратилась хозяйка собаки. Они рассказала, что они вместе с дочерью-дошкольницей выгуливали питомца, когда тот, убежав в сторону, упал в провал в асфальте. Воды на дне ямы не было, так что утонуть собака не могла, но и выбраться самостоятельно и даже с помощью хозяев была не в состоянии», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на место, спустились в яму по лестнице-палке и на руках подняли собаку. Мать и дочь от всей души поблагодарили их за спасение питомца.

Пресс-служба Мособлпожспаса ведёт страницу ведомства в соцсети «ВКонтакте», а также Telegram-канал. Там регулярно публикуется информация о различных происшествиях, а также о правилах безопасности. Особое внимание при этом уделяется сезонным рискам и противопожарным нормам.

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#питомцы
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В Чехове выявлено нарушение в водоохранной зоне реки Чалвенки
14 апреля 2025, 17:33

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

​Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области провели выездную проверку в Чехове после поступления информации о возможном нарушении водоохранного законодательства.
В ходе осмотра территории в деревне Большое Петровское было выявлено, что в пределах водоохранной зоны реки Чалвенки размещены отходы, образовавшиеся в результате земляных работ. Это является нарушением требований Водного кодекса РФ. Министерство экологии не выдавало разрешения на использование данного водного объекта.

В процессе проверки был установлен собственник участка, на котором зафиксированы нарушения — им оказался гражданин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Ему вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее аналогичное предостережение было вынесено администрации городского округа Чехов по факту утечки жидких отходов вблизи реки Теребенки. После вмешательства министерства сброс был ликвидирован.

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С начала года в Московской области программу ОСВВ прошло более двух тысяч собак
14 апреля 2025, 17:19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В регионе действует программа ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»), направленная на регулирование численности бездомных собак. Она работает на постоянной основе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Собаки, прошедшие эту программу, не подлежат отлову, их можно распознать по бирке на ухе. Сначала животных доставляют в пункт временного содержания, где они проходят карантин, обработку от паразитов, чипирование, вакцинацию и стерилизацию или кастрацию. Если собака не проявляет агрессии, после восстановления её возвращают в прежнее место обитания.

В Минсельхозпроде сообщили, что с начала года было отловлено более 2,6 тысячи бездомных животных, которым выполнены все необходимые процедуры.

При обнаружении бездомной собаки, следует сообщить о её местоположении по телефону горячей линии: 8 (800) 550-65-22. С начала года операторы обработали более 2,5 тысячи заявок.

В министерстве также напомнили владельцам собак о важности чипирования, которое помогает найти питомца в случае его потери. Для того чтобы найти ближайшую клинику и узнать время работы, можно позвонить по номеру 7 (495) 668-01-25. Процедуру чипирования также можно пройти на выездных мероприятиях, график которых доступен на сайте.

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