В Подмосковье в сельхозоборот введут почти девять тысяч гектаров земель

Культуртехническая мелиорация представляет собой совокупность мероприятий, направленных на приведение залежных земель в пригодное для сельхозиспользования состояние — удаление древесной и травянистой растительности, пней, камней и других препятствий с целью повышения плодородия почвы и вовлечения территории в аграрный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.