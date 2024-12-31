Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2025 году продолжит выполнять задачи по демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зонах для обеспечения национальных интересов страны. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.