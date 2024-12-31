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Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения о ввозе российской пшеницы действовал в стране с 21 апреля. Как заявил представитель Минсельхоза, введение нетарифных мер регулирования импорта в отношении злаковой культуры будут решаться с учетом ситуации на рынке зерна.
Напомним, что Казахстан запретил ввоз пшеницы из России, о чем стало известно 3 июня. Исключением стал ввоз с помощью поездов для птицеводческих и мукомольных предприятий. Разрешение действовало только в случае производства и потребления.
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