В России признали невозможность возвращения смертной казни

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После теракта в «Крокус Сити Холле» ни верхняя, ни нижняя палата парламента не могут восстановить смертную казнь из-за позиции Конституционного суда, рассказал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», – написал парламентарий.
Ранее, 23 март, глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов