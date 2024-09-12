Авиакомпания сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее в аэропорту в Канаде

Фото: istockphoto/typhoonski
Девочку-подростка в возрасте 14 лет сняли с рейса и бросили в аэропорту Канады работники авиакомпании Porter Airlines, передает CBS. Случай произошел в Торонто в августе, уточняют обозреватели.
Журналисты отмечают, что школьница Камрин Ларкан летела в одиночестве в Британскую Колумбию после того, как навестила друга и семью в Торонто. Когда юная пассажирка заняла свое место, бортпроводник велел ей покинуть самолет из-за какой-то возникшей проблемы.
Позже ее забрал отец. Авиакомпания забронировала для Ларкан билет на то же время на следующий день.
Читайте также:
Школьницу изрезала пассажирка автобуса в Питере
Главу Долгопрудного Юдина арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября
В Москве горят два балкона многоэтажки на Пятницком шоссе, люди просят о помощи
«Я была в полном замешательстве... Я думала, что потом вернусь на свое место и что они просто заберут мои сумки. Как только я вышла из самолета и увидела, что дверь закрылась, я начала нервничать», — пояснила Ларкан.
Позже ее забрал отец. Авиакомпания забронировала для Ларкан билет на то же время на следующий день.
«Они подвергли моего ребенка неминуемой опасности. Это было совершенно халатно, и это не должно случиться ни с одним другим несовершеннолетним», — возмутилась мать подростка Кэтрин Ларкан.В компании в свою очередь заявили о том, что не знали, что пассажирка несовершеннолетняя, а с рейса сняли из-за перевеса.
Читайте также:
Школьницу изрезала пассажирка автобуса в Питере
Главу Долгопрудного Юдина арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября
В Москве горят два балкона многоэтажки на Пятницком шоссе, люди просят о помощи
Никита Кротов