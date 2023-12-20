Суд приговорил активистку экстремистского движения Крылову к двум годам колонии

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В Москве Мещанский суд приговорил активистку экстремистского движения «Левое сопротивление» Алёну Крылову к двум годам колонии за участие в экстремистском сообществе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Крылова Алёна Геннадьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) УК РФ. Крыловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на шесть месяцев», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Крылову летом арестовали в Киргизии местные власти, после чего девушку передали России. Отмечается, что активистка находилась в международном розыске, и подала ходатайство на предоставление политического убежища в Киргизии. Однако власти страны оставили прошение Крыловой без ответа.
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