Достижения.рф

Жители Ленобласти поймали мигранта, надругавшегося над школьницей

В Ленобласти местные жители поймали мигранта, надругавшегося над школьницей
Фото: iStock/ronstik

В Ленинградской области поймали мигранта, подозреваемого в надругательстве над 14-летней школьницей. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает 78.ru.



Школьница гуляла с собакой в поселке Новоселье Ломоносовского района, когда на нее напал иностранец и надругался. Вернувшись домой, несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям.

Местные жители сами задержали предполагаемого преступника, которым оказался 23-летний мигрнат. Его остановили на улице Большая Балтийская и удерживали до прибытия полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0