Жители Ленобласти поймали мигранта, надругавшегося над школьницей

11 августа 2025, 18:22

В Ленобласти местные жители поймали мигранта, надругавшегося над школьницей

Фото: iStock/ronstik

В Ленинградской области поймали мигранта, подозреваемого в надругательстве над 14-летней школьницей. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает 78.ru.