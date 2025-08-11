Жители Ленобласти поймали мигранта, надругавшегося над школьницей
В Ленобласти местные жители поймали мигранта, надругавшегося над школьницей
В Ленинградской области поймали мигранта, подозреваемого в надругательстве над 14-летней школьницей. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает 78.ru.
Школьница гуляла с собакой в поселке Новоселье Ломоносовского района, когда на нее напал иностранец и надругался. Вернувшись домой, несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям.
Местные жители сами задержали предполагаемого преступника, которым оказался 23-летний мигрнат. Его остановили на улице Большая Балтийская и удерживали до прибытия полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также: