Мигрант из Узбекистана поцеловал четырехлетнего мальчика в губы на заправке. Об этом сообщает «МК».
Инцидент произошел на 51-м километре МКАД. Женщина с ребенком приехала на АЗС, чтобы заправиться.
Она вышла из машины, взяла сына на руки и поставила рядом с собой. В руках у ребенка была мягкая игрушка. Сотрудник заправки начал играть с малышом и спросил, не хочет ли он подарить игрушку. Мальчик протянул руку, и заправщик неожиданно наклонился к нему и поцеловал в губы.
Женщина была шокирована, малыш испугался, а работник заправки быстро отошел в сторону. Вскоре мама ребенка сообщила о случившемся в полицию.
Мужчину сразу же задержали. Им оказался 51-летний гражданин Узбекистана. Он сказал, что его поступок был спонтанным. Следователи возбудили уголовное дело и планируют обратиться в суд с ходатайством о заключении иностранца под стражу.
