В России призвали ограничить продажу петард несовершеннолетним онлайн
В России необходимо рассмотреть возможность ограничения свободной продажи петард, особенно для несовершеннолетних и через онлайн-площадки. Так считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, петарды несут больше вреда, чем пользы. Их можно легко и дешево купить на любом маркетплейсе, несмотря на формальное подтверждение возраста.
«Кто-то скажет — мальчишеские проказы, но когда такие «шалости» заканчиваются ампутациями, вызовом скорой, становится совсем не смешно. На мой взгляд, сейчас петарды — источник реальной угрозы для здоровья и безопасности людей, в первую очередь детей», — подчеркнул Чернышов в разговоре с RT.
Он добавил, что риск от использования петард сильно превышает удовольствие. В этой связи вице-спикер ГД призвал рассмотреть возможность ограничения свободной продажи петард для несовершеннолетних через онлайн-площадки. У современных детей есть множество других способов провести время весело и безопасно, заключил Чернышов.