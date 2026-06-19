В России призвали прекратить «отсев» школьников после девятого класса

19 июня 2026, 13:47

Сенатор предложил запретить школам отказывать ученикам в переходе в 10-й класс

Фото: Istock / hxdbzxy

Айрат Гибатдинов выступил с инициативой запретить школам ограничивать переход учащихся в 10-й класс на основании успеваемости, участия в олимпиадах или других внутренних критериев отбора. Об этом сообщает NEWS.ru.





По мнению сенатора, право на получение полного среднего образования должно быть гарантировано каждому школьнику, успешно завершившему обучение в девятом классе. Он подчеркнул, что поступление в старшую школу не должно превращаться во внутренний конкурс.





«Право на получение полного среднего образования должно быть гарантировано каждому школьнику, завершившему обучение в девятом классе. Недопустимо превращать переход в 10-й класс во внутренний конкурс, когда детей фактически отсеивают по рейтингу оценок, олимпиадам или иным критериям, не предусмотренным федеральным законодательством. Безусловно, профильные классы могут предъявлять доптребования к подготовке учащихся. Однако если ребенок хочет продолжить обучение в школе и получить среднее общее образование, госсистема обязана предоставить ему такую возможность. Иначе мы получаем ситуацию, когда подростков в 15–16 лет фактически вынуждают менять образовательную траекторию не по собственному выбору», — сказал Гибатдинов.