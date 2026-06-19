Пенсионер набросился с кулаками на кашлявшего в очереди мужчину

19 июня 2026, 12:56

WOB: в Малайзии пенсионер напал на покашлявшего в очереди мужчину

Фото: iStock/Motortion

Пенсионер в Малайзии набросился с кулаками на кашлявшего в очереди мужчину. Об этом сообщает World of Buzz.