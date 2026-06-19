Пенсионер набросился с кулаками на кашлявшего в очереди мужчину
Пенсионер в Малайзии набросился с кулаками на кашлявшего в очереди мужчину. Об этом сообщает World of Buzz.
В штате Селангор в ресторане произошёл неприятный инцидент. Согласно информации правоохранительных органов, конфликт вспыхнул, когда мужчина по имени Ахмад Жафри Самсудин ожидал свой заказ и случайно закашлялся за спиной пожилого клиента. Пострадавший утверждает, что пенсионер резко отреагировал на его кашель, после чего напал на него, толкнул и стал кричать на глазах у других посетителей.
Мужчина обратился в полицию после произошедшего, а видеозапись с его заявлением быстро распространилась в интернете и вызвала бурное обсуждение. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск подозреваемого. Через три дня пенсионер сам пришёл в отделение полиции и дал показания.
Несмотря на случившееся, Ахмад заявил, что не держит зла на обидчика. Он выразил надежду, что этот случай послужит пенсионеру важным уроком. Мужчина также поблагодарил полицейских за их работу и подчеркнул, что этот инцидент должен напомнить людям о негативных последствиях агрессивного поведения.
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