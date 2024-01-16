В России призвали выплачивать клиентам компенсации при овербукинге

Фото: iStock/skyNext
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предложили ввести компенсации пассажирам в случае овербукинга, при котором авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолёте.
Отмечается, что при нынешних правилах пассажир, которого сняли в рейса, не получает возмещение убытков от авиакомпаний.
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что некоторых государствах при перепродаже билетов авиакомпании выплачивают своим клиентам от 38 до 76 тысяч рублей, а также предоставляют бесплатное проживание в отелях на время ожидания следующего рейса.
Данный вопрос вновь появился на повестке в связи с инцидентом, который произошёл накануне с авиакомпанией S7. Она отказалась пусть на рейс из Новосибирска пассажира, поскольку самолёт был переполнен. За это Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала компанию на 30 тысяч рублей.
Читайте также:
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов
S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что некоторых государствах при перепродаже билетов авиакомпании выплачивают своим клиентам от 38 до 76 тысяч рублей, а также предоставляют бесплатное проживание в отелях на время ожидания следующего рейса.
Читайте также:
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов
S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске
Анастасия Чинкова