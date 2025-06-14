Протоиерей Ткачев призвал вдов не выходить замуж снова и не «отдавать себя какому-то другому дядьке»

Протоиерей Ткачев призвал вдов больше не заключать брак
Фото: iStock/ shironosov

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев на проповеди объявил, что вдовы не должны вновь заключать брак. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».



Со слов протоиерея, потерявшие супругов женщины должны брать пример с Ксении Петербургской.

«Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа, и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой», — обратил внимание Ткачев.

Священник уточнил, что в настоящее время много овдовевших дам ведут себя по-разному. Некоторым «стыдно отдавать себя заново какому-то другому дядьке», так как смерти нет и умерший возлюбленный смотрит с того света.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что его не напугало сопровождение пассажирского самолета, на котором он летел в Калининград, боевыми самолетами Североатлантического альянса.
Ольга Енгалычева

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