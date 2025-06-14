Протоиерей Ткачев призвал вдов не выходить замуж снова и не «отдавать себя какому-то другому дядьке»
Протоиерей Ткачев призвал вдов больше не заключать брак
Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев на проповеди объявил, что вдовы не должны вновь заключать брак. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня».
Со слов протоиерея, потерявшие супругов женщины должны брать пример с Ксении Петербургской.
«Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз себя никому не отдававшая. Уже больше глазки не подкрашивавшая. Похоронила мужа, и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой», — обратил внимание Ткачев.
Священник уточнил, что в настоящее время много овдовевших дам ведут себя по-разному. Некоторым «стыдно отдавать себя заново какому-то другому дядьке», так как смерти нет и умерший возлюбленный смотрит с того света.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что его не напугало сопровождение пассажирского самолета, на котором он летел в Калининград, боевыми самолетами Североатлантического альянса.