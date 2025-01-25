В России продаются «доллары» с превращающимся в Путина Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В России начали продавать сувенирные банкноты номиналов 100 долларов с изображением президентов России и США. Купюры появились в продаже на маркетплейсах, штучно можно приобрести за 500 рублей.
Об этом сообщает РИА Новости. На одной стороне купюры — портрет Трампа, поверх которого — портрет Путина. Второй, по уверению продавца, появится под воздействием ультрафиолетового света.
На обратной стороне банкноты — известное фото Трампа, на котором он покидает трибуну на митинге в Пенсильвании с поднятой рукой сразу после покушения. Фото Путина, стоящего за трибуной с микрофонами, можно также увидеть под ультрафиолетовыми лучами.
В характеристиках товара сказано: для печати используется специальная бумага, нумерация всех банкнот единая, купюры выпущены ограниченным тиражом.
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На обратной стороне банкноты — известное фото Трампа, на котором он покидает трибуну на митинге в Пенсильвании с поднятой рукой сразу после покушения. Фото Путина, стоящего за трибуной с микрофонами, можно также увидеть под ультрафиолетовыми лучами.
В характеристиках товара сказано: для печати используется специальная бумага, нумерация всех банкнот единая, купюры выпущены ограниченным тиражом.
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Александр Бойцов