Путин: Нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к встрече и спокойному разговору со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Темой беседы станут самые разные направления, которые представляют интерес для обеих стран.
Об этом глава государства рассказал во время посещения МГУ ведущему телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» Павлу Зарубину. Российский лидер также добавил, что, несмотря на готовность Кремля к встрече и переговорам, в настоящее время всё зависит от действий, которые предпримет новая американская администрация.
Ранее глава Белого дома заявлял, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что такие же пожелания высказывает и российский президент. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля к переговорам, но добавил, что российская сторона пока не получала никаких конкретных сигналов из Вашингтона.
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