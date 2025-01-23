Трамп заявил о своей работе над урегулированием конфликта на Украине

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Американский президент Дональд Трамп работает над урегулированием украинского конфликта, а его команда уже начала предпринимать все необходимые усилия. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — сказал новоиспеченный заокеанский лидер.Подробностей своей работы Трамп раскрывать не стал, но раньше политик давал понять, что завершение боевых действий на Украине — приоритетная задача для него самого, а также для его администрации.
Перед этим Трамп заявлял, что желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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Никита Кротов