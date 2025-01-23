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Трамп заявил о своей работе над урегулированием конфликта на Украине

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Американский президент Дональд Трамп работает над урегулированием украинского конфликта, а его команда уже начала предпринимать все необходимые усилия. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — сказал новоиспеченный заокеанский лидер.
Подробностей своей работы Трамп раскрывать не стал, но раньше политик давал понять, что завершение боевых действий на Украине — приоритетная задача для него самого, а также для его администрации.



Перед этим Трамп заявлял, что желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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#сша
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#дональд трамп
#новости
Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине
Трамп заявил, что надеется встретиться с Путиным «как можно скорее»
23 января 2025, 19:59

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выразил желание вскоре встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине. Об этом он сообщил на форуме в Давосе.
По словам главы Соединенных Штатов, Украина «готова заключить сделку» по урегулированию конфликта. Иные подробности политик не привел.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дональд трамп
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Командир «Ахмата» Апти Алаудинов попал в госпиталь
23 января 2025, 19:18

Фото: istockphoto/Motortion

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов побывал в госпитале. Об этом офицер рассказал лично в своем Telegram-канале.
«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (...) только вышел из госпиталя», — сказал Алаудинов в видеообращении.
По его словам, он «приболел», однако не назвал конкретный диагноз. Перед этим сообщалось, что Алаудинов вручил награду от МО РФ «корейцу Диме». Речь идет о бойце Дмитрии Паке, которого украинские СМИ хотели выдать за военного из Северной Кореи. Мужчина получил Георгиевский крест.

Кроме того, «Ахматовцам» вручили медаль «За Отвагу» и Орден Мужества.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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#новости
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Стало известно, какую цену заплатит НАТО за проигрыш Украины в конфликте
Генсек Рютте: проигрыш Киева в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов
23 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Проигрыш Украины в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов, заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе генсек Альянса Марк Рютте.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов. В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас», — прокомментировал Рютте.
Он призвал к наращиванию поставок боевикам ВСУ, а также к недопущению прекращения огня на российских условиях. Кроме того, Рютте считает, что нужно меньше разговоров о перемирии.

Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По мнению властей, Киев может воспользоваться «перемирием», чтобы перегруппировать силы.

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В МИД РФ оценили речь Зеленского в Давосе
Дипломат Захарова: речь Зеленского в Давосе написали под диктовку британцев
23 января 2025, 17:15

Фото: istockphoto/Mordolff

Речь для выступления в Давосе Владимиру Зеленскому написали под диктовку британской стороны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат охарактеризовала разговоры украинского политика с делегатами разных государств «наркотическим безумием».
«Поразили заявления Зеленского о том, что то, что происходило весной 2022 года, нельзя назвать переговорами. Что же тогда он все это время-то молчал, что мешало в те дни заявить об этом? Зачем тогда просить о переговорах?» — вопросила Захарова в рамках брифинга.
Захарова заключила, что мировое сообщество пытаются увести по ложному следу в очередной раз. Сторонники «партии войны» хотят, чтобы не было мира, резюмировала дипломат.

Ранее сообщалось, как чиновники в Давосе хотят решить конфликт на Украине.

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«Я очень счастлив»: в НАТО нагло высказались об РФ
Генсек НАТО Рютте обрадовался возможным санкциям против РФ после слов Трампа
23 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Угрозы президента США Дональда Трампа о возможном усилении антироссийских санкций обрадовали генсека НАТО Марка Рютте, о чем тот заявил журналистам CNBC.
«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — сказал глава Североатлантического альянса.
Рютте выразил надежду, что европейские страны тоже присоединятся к возможному усилению ограничений.

Перед этим обозреватели издания The Hill писали о том, что Дональд Трамп не сможет прогнуть ни одну из сторон конфликта на Украине. По мнению авторов статьи, у американского лидера попросту нет рычагов для этого.

Ранее стало известно, чей материал об СВО на Украине отказались комментировать в Кремле.

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В зоне СВО начали запрещать энергетики и молоко из-за проблем со здоровьем бойцов
Бойцам СВО начали запрещать употреблять энергетики и молочные продукты
23 января 2025, 15:47

Фото% iStock/bauwimauwi

В зоне спецоперации начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем у российских бойцов. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что диетические меры ввели на Херсонском направлении. Теперь наличие и употребление энергетиков и молочных продуктов расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Отмечается, что энергетические напитки оказывают пагубное влияние на ЦНС и сердце, при этом молочную продукцию сложно хранить, она портится и приводит к проблемам с желудком.

Всё вышеперечисленное неофициально начали приравнивать к алкоголю, чтобы исключить возможные проблемы с ЖКТ, отравления и ненужные стрессы среди военных, особенно для находящихся на ЛБС больше года.

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В Кремле не стали комментировать материал Reuters о достижении целей СВО
23 января 2025, 15:40

Фото: istockphoto/yulenochekk

Материал агентства Reuters о достижении целей спецоперации на Украине отказался комментировать пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — сказал Песков журналистам.
Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы считает цели СВО выполненными.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация украинской республики.

В четверг, 23 января, в Минобороны доложили, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике.

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Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО
23 января 2025, 15:18

Фото: iStock/zim286

Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками бригады «Лють» национальной полиции Украины в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бои происходили в районах Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в ДНР.

Отмечается, что за минувшие сутки на данном направлении противник лишился порядка 570 боевиков, а также потерял несколько единиц техники, в том числе западного производства.

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#днр
#всу
#вс рф
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Соленое в ДНР
23 января 2025, 12:49

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Соленое Донецкой народной республики освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг 23 января.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Перед этим в Минобороны докладывали, что рядовой Ильфат Гарипов смог в одиночку обратить в бегство диверсионную группу ВСУ. Солдат ВС РФ оборудовал позицию для стрельбы по противнику. Враг понес существенные потери уже в первые минуты боя. ВСУ бежали, оставив своих раненых сослуживцев.

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