Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп выразил желание вскоре встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине. Об этом он сообщил на форуме в Давосе.
По словам главы Соединенных Штатов, Украина «готова заключить сделку» по урегулированию конфликта. Иные подробности политик не привел.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова