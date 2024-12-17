Врач назвал главную проблему продажи БАДов на российском рынке

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Депутаты Госдумы планируют принять закон о биологически активных добавках к пище. Законопроект предлагает дать врачам право назначать биологически активные добавки, а их перечень и заболевания, при которых они могут быть назначены, установит Минздрав.
Кроме того, при изготовлении добавок нельзя будет использовать сырье, в котором присутствуют кормовые добавки, стимуляторы роста животных, отдельные виды лекарств и пестициды.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время биологическая активная добавка заместила слово «лекарство», однако это ошибочно.
Он добавил, что растительное сырье, чем являются БАДы, очень тяжело стандартизировать, потому что невозможно создавать одни и те же условия для растений и природы в целом.
По его словам, многие биологически активные добавки бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами, поэтому, если будет рекомендованный список от Минздрава, то сомнений не останется.
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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время биологическая активная добавка заместила слово «лекарство», однако это ошибочно.
«Биологическая активная добавка — это исключительно добавка к пище, которая содержит всего 30% действующего вещества, 30% от терапевтической нормы. Например, мы берём БАД, там написано «витаминный комплекс», но там нет лекарства — только поддерживающие дозировки, которые содержат суточную норму различных витаминов. Это не для лечения, а для поддержания. Они не прошли клинические исследования, в них только написаны показания, которые, как считает производитель, могут рекомендоваться», — объяснил врач.
Он добавил, что растительное сырье, чем являются БАДы, очень тяжело стандартизировать, потому что невозможно создавать одни и те же условия для растений и природы в целом.
«Проблема в том, что БАДы — это не лекарство. И закон не может требовать, чтобы они имели, как лекарства, регистрационное удостоверение, сертификат качества и так далее», — сказал эксперт.
По его словам, многие биологически активные добавки бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами, поэтому, если будет рекомендованный список от Минздрава, то сомнений не останется.
«Это серьезная вещь, например, витамин Д3 — это биологическая активная добавка. Продается без рецепта в любом магазине. Но у если его принимать для профилактики, то это одна дозировка, а в качестве лечения — другая», — сообщил специалист.
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Анастасия Бондарева