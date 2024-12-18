Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом

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Российские ученые смогли повысить точность доставки лекарств к злокачественным опухолям при помощи особых молекул-липосом. Улучшить препарат удалось сотрудникам Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. Им удалось выяснить, что липосомы можно усилить фолиевой кислотой, из-за чего они начинают на 25% эффективнее доставлять лекарства в опухолевые клетки.
«Результаты нашего исследования показывают, что использованные липосомы с адресными лигандами на основе фолиевой кислоты быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды в опухолевые клетки. Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — пояснила доцент кафедры химии РТУ МИРЭА Елена Шмендель в беседе с RT.В то же время стало известно, как прошел день старта отбора кандидатов на участие в клинических испытаниях первой российской вакцины от рака. Как сообщает АГН «Москва», медикам за сутки поступило более 1000 заявок.
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