Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом

Причиной возникновения кисты в челюсти может стать недолеченный кариес или инфекция, вызванная плохой очисткой каналов зуба в процессе лечения. Об этом рассказала хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова. По ее словам, главная опасность кисты — ее размеры и частое бессимптомное развитие.