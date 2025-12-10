Финал подмосковного конкурса чтецов собрал в Лесном представителей 14 округов

10 декабря 2025, 14:59

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

На сцене дома культуры «Сириус» в посёлке Лесной Пушкинского городского округа состоялся финал Х областного конкурса чтецов на государственном и национальных языках народов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В этом году конкурс проводился по теме: «Есть такая профессия — Родину защищать!». Участниками финала стали представители 14 муниципалитетов Подмосковья.





«На мероприятии прозвучали произведения на девяти языках: русском, мордовском, коми, бурятском, белорусском, грузинском, лезгинском, узбекском и армянском», — говорится в сообщении.