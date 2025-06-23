Подмосковные хирурги удалили из носа пациентка грибы, мешавшие ей два года

23 июня 2025, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Щёлковской больницы удалили грибковое тело из носа женщины. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам обратилась 53-летняя пациентка, которая последние два года страдала от затруднённого дыхания. Тем не менее, за медицинской помощью она не обращалась. Пойти к отоларингологу женщине посоветовал стоматолог, так как по результатам КТ-исследования он обнаружил воспаление в гайморовой пазухе её носа.



Обследование в больнице позволило поставить диагноз «мицетома». Это воспаление придаточных синусов носа, вызванное грибами рода Аспергилл. Со временем эти грибы образуют колонию, и, разрастаясь, заполняют всю пазуху.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Новообразование достигало трёх сантиметров в диаметре. Хирургическое удаление оказалось единственным способом лечения. Вмешательство провели с использованием эндоскопического рентген-оборудования. У пациентки не осталось шрамов после операции, так как все манипуляции выполняли через естественные отверстия, не делая разрезов или проколов», – рассказала врач-хирург-отоларинголог Щёлковской больницы Саяна Цагадаева.