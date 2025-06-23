Подмосковные хирурги удалили из носа пациентка грибы, мешавшие ей два года
Хирурги Щёлковской больницы удалили грибковое тело из носа женщины. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 53-летняя пациентка, которая последние два года страдала от затруднённого дыхания. Тем не менее, за медицинской помощью она не обращалась. Пойти к отоларингологу женщине посоветовал стоматолог, так как по результатам КТ-исследования он обнаружил воспаление в гайморовой пазухе её носа.
Обследование в больнице позволило поставить диагноз «мицетома». Это воспаление придаточных синусов носа, вызванное грибами рода Аспергилл. Со временем эти грибы образуют колонию, и, разрастаясь, заполняют всю пазуху.
«Новообразование достигало трёх сантиметров в диаметре. Хирургическое удаление оказалось единственным способом лечения. Вмешательство провели с использованием эндоскопического рентген-оборудования. У пациентки не осталось шрамов после операции, так как все манипуляции выполняли через естественные отверстия, не делая разрезов или проколов», – рассказала врач-хирург-отоларинголог Щёлковской больницы Саяна Цагадаева.Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из стационара.