Легенды футбола выйдут на поле против сборной Краснознаменска

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

28 июня в городском округе Краснознаменск пройдёт спортивный праздник, главным событием которого станет матч между сборной любителей и командой звёзд российского футбола, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.



Встреча состоится на стадионе «Заря». На поле выйдут известные футболисты: Дмитрий Аленичев (капитан команды), Егор Титов, Денис Глушаков, Александр Самедов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов. Место в воротах займёт Александр Филимонов.

Команду «Легенд футбола» возглавит трёхкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны как тренер Валерий Гладилин. Матч будет сопровождаться комментариями от Олега Жолобова и Виктора Гусева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Мероприятие в Краснознаменске станет уже пятой игрой летнего сезона. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках программы «Спорт России».

Юные футболисты из местных секций примут участие в открытых тренировках с легендарными игроками. Также для зрителей подготовлены розыгрыши подарков, футбольные аттракционы и выступления творческих коллективов.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Адрес: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Краснознамённая, 3А, стадион «Заря».

Начало программы: 11:00 — мастер-классы для юных спортсменов; 12:00 — торжественное открытие и начало матча.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Дайана Хусинова

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