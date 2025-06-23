В санаторном отделении НИКИ детства с начала года вылечили около 540 детей
Около 540 детей с начала года восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Подобное лечение доступно детям, которые страдают бронхиальной астмой, перенесли бронхиты и другие заболевания дыхательной системы. Лечение также могут пройти маленькие пациенты с эндокринными заболеваниями, в том числе с ожирением.
«В прошлом году в нашем санаторном отделении сделали капремонт, что создало комфортные условия пребывания и повысило качество медицинской помощи. При поступлении на лечение дети проходят предварительный комплекс обследований, по итогам которого назначается комплекс процедур по восстановлению и укреплению здоровья. С начала года лечение в нашем санатории прошли уже 539 детей», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Она добавила, что ребёнок может находиться в санатории с одним из родителей, что положительно влияет на его психологическое и эмоциональное состояние.
Как отметили в министерстве, в санаторном отделении НИКИ детства оборудованы залы механо- и кинезитерапии, соляная пещера, установлены тренажёры с биологической обратной связью.
В санатории единовременно могут находиться 55 человек – дети в возрасте от 3 до 16 лет и один из родителей. Для получения путёвки нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства. Программа реабилитации предоставляется бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.