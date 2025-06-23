В санаторном отделении НИКИ детства с начала года вылечили около 540 детей

23 июня 2025, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 540 детей с начала года восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Подобное лечение доступно детям, которые страдают бронхиальной астмой, перенесли бронхиты и другие заболевания дыхательной системы. Лечение также могут пройти маленькие пациенты с эндокринными заболеваниями, в том числе с ожирением.

«В прошлом году в нашем санаторном отделении сделали капремонт, что создало комфортные условия пребывания и повысило качество медицинской помощи. При поступлении на лечение дети проходят предварительный комплекс обследований, по итогам которого назначается комплекс процедур по восстановлению и укреплению здоровья. С начала года лечение в нашем санатории прошли уже 539 детей», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.