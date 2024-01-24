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Уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.
До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.
При этом за текущую неделю подорожали капуста, морковь и свекла, а также бананы и огурцы, а вот помидоры подешевели на 0,37%. Также за отчетный период зафиксирован спад цен на мясо кур (на 0,81%) и свинины (на 0,3%). А вот мороженная рыба подорожала с начала года на 1,11%.
Также за последнюю неделю увеличилась стоимость подсолнечного и сливочного масла. При этом подешевели сахар и гречка, в отличие от риса и муки, которые подорожали на 0,11% и 0, 22% соответственно.
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При этом за текущую неделю подорожали капуста, морковь и свекла, а также бананы и огурцы, а вот помидоры подешевели на 0,37%. Также за отчетный период зафиксирован спад цен на мясо кур (на 0,81%) и свинины (на 0,3%). А вот мороженная рыба подорожала с начала года на 1,11%.
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Элина Позднякова