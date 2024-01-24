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В России продолжают дешеветь куриные яйца

Росстат: в России вновь подешевели куриные яйца
24 января 2024, 21:29
Фото: iStock/ra3rn

Фото: iStock/ra3rn

Уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.
До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.

При этом за текущую неделю подорожали капуста, морковь и свекла, а также бананы и огурцы, а вот помидоры подешевели на 0,37%. Также за отчетный период зафиксирован спад цен на мясо кур (на 0,81%) и свинины (на 0,3%). А вот мороженная рыба подорожала с начала года на 1,11%.


Также за последнюю неделю увеличилась стоимость подсолнечного и сливочного масла. При этом подешевели сахар и гречка, в отличие от риса и муки, которые подорожали на 0,11% и 0, 22% соответственно.

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#огурцы
#сахар
#гречка
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Метеоролог Позднякова: К февралю погода станет более устойчивой
24 января 2024, 21:03

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова заявила, что к началу февраля погода нормализуется и станет более устойчивой.
«То есть погода станет как бы более устойчивая, у нас будет преобладать западно-восточный перенос, что и характерно для наших широт. У нас до этого наблюдался меридиональный перенос, поэтому были то ныряющие циклоны, то южные циклоны выходили, которые засыпали нас снегом или поливали дождём, несвойственным для зимнего периода. Погода будет более устойчивая», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Позднякова.

При этом, по её словам, в первых числах следующего месяца температура будет держаться в районе 0°C.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что различные регионы России ожидает непогода, включая сильный снегопад.

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#температура
#снегопад
#регионы
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Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76
Лавров: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76
24 января 2024, 20:15

Фото: сайт Кремля

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.
«Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск - ред). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», - рассказал Лавров.

Он также отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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Патриарх Кирилл призвал обучать детей-мигрантов культуре православия
24 января 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил обучать детей-мигрантов основам православной культуры. Об этом он рассказал входе пленарного заседания Международных рождественских образовательных чтений в Кремлёвском дворце.
Он подчеркнул, что в российских школах обучается большое количество детей, для которых русский язык и культура страны являются не родными. При этом есть большое количество ребят, которые с уважением относятся к россиянам, истории страны и её традициям.

Для того чтобы интегрировать иностранцев в русскую культуру, научить уважать её, мигрантам следует преподавать основы православной культуры, заявил патриарх.

Также глава РПЦ попросил Синодальный отдел религиозного образования и министерство просвещения России поработать над тем, чтобы открыть в стране как можно больше православных школ и гимназий.

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#патриарх кирилл
#православие
#мигранты
#образование
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В Госдуме прокомментировали переезд жены тренера сборной РФ Карпина в ЕС
24 января 2024, 19:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Переезд супруги главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию является личным делом, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Об этом пишет «Лента.ру».
«Хочет она жить в России, у неё есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это её личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», —сказал Свищев.
Ранее сообщалось, что жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.

Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
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#госдума
#переезд
#спорт
#тренер
#семья
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Воробьёв исполнил новогоднюю мечту юного жителя Монина о велосипеде
24 января 2024, 19:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнил новогоднее желание четырёхлетнего Славы из городского округа Щёлково. Мальчик из посёлка Монино очень хотел велосипед.
Шарик с его мечтой глава региона снял с кремлёвской «Ёлки желаний», приняв участие во Всероссийской благотворительной акции. В среду мальчику доставили подарок.
«Об акции «Ёлка желаний» мы узнали из соцсетей и решили принять в ней участие. Сын активный, очень любит спорт. Как-то летом во время прогулки он увидел детей на велосипедах и захотел себе именно такой же, скоростной. И вот сегодня нам его привезли - будет на вырост. Мечта Славы осуществилась, он очень счастлив! Даже не ожидали, что такое возможно, спасибо большое», – сказала мама Славы Анастасия Иванова.
Ранее Воробьёв в рамках благотворительной акции подарил два велосипеда трёхлетнему Тимофею из ДНР и 14-летней Арине из Серебряных Прудов. Благодаря губернатору восьмилетний Матвей из Ивантеевки прокатился на танке, а 11-летний Саша из Богородского округа вместе с мамой полетал на вертолёте.

Кроме того, в преддверии Нового года губернатор стал новогодним волшебником для 14-летнего Димы из Балашихи – он получил в подарок шведскую стенку.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военных, участников СВО и проживающие в новых регионах.

За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.

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Крупнейший китайский производитель насосного оборудования запустил завод в Солнечногорске
24 января 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Китайская компания «СиЭнПи Рус» запустила производство промышленных насосных станций в индустриальном парке «Есипово». Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для размещения производственных мощностей компания выбрала промышленный коворкинг. Объём инвестиций в проект превысил 100 млн рублей. На новом предприятии в Солнечногорске запущена сборка насосных станций и производство компонентов для этих установок. В год планируется выпускать не менее тысячи станций. В дальнейшем объём рассчитывают увеличить», – пояснила Зиновьева.
Компания выпускает насосы и автоматику. Основное производство расположено в Китае. «СиЭнПи Рус» – дочернее предприятие компании CNP, ведущего производителя насосного оборудования в Китае с крупносерийным производством и налаженным сбытом продукции по всему миру.

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#мининвест мо
#екатерина швелидзе
#московская область
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Общественная палата выступила за тотальный запрет ведения соцсетей подростками
Общественная палата запретит вести социальные сети лицам моложе 15 лет
24 января 2024, 18:35

Фото: iStock/dolgachov

Медиа-инфлюенсеры встретились с членами Общественной палаты РФ и обсудили вопросы влияния запрещённых платформ на российскую аудиторию. Корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова побывала на мероприятии.
На заседании были выдвинуты предложения для борьбы с распространением фейковой информации в Сети, защиты несовершеннолетних в Интернет-пространстве и фильтрации контента.

Было предложено ввести запрет на регистрацию аккаунтов в социальных сетях для детей, не достигших 15-летнего возраста. Также участники выступили за введение двухчасового ограничения на использование гаджетов детьми.

Кроме того, поступили предложения о блокировке ресурсов с деструктивным контентом и закреплении статуса блогеров. Последняя инициатива направлена на контроль за соблюдением блогерами законодательства.

Одним из участников круглого стола стал блогер Станислав Васильев, автор YouTube-канала «Стас ай как просто», пообщался с корреспондентом «Радио 1».
Фото: Дана Игумнова

«Всё национализировать, к централизации привести. Просто давать блогерам вещать, а они сами всё сделают, поскольку за теми, кто сейчас занимает, скорее не пророссийскую, а антиамериканскую позицию – правда», – подчеркнул Васильев.
Также он высказался о распространении фейков.

«Нам надо нападать первыми. Вы говорите про фейки в интернете, но их не победить, поэтому нам надо самим их распространять», – заявил Васильев.
Чтобы поспособствовать активному развитию российских видеохостингов, блогер предложил замедлять работу YouTube.

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#россия
#интернет
#подростки
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Ушел из жизни актер Азер Курбанов из советских детских фильмов
24 января 2024, 18:21

Фото: iStock/trofimich

Скончался актер Азер Курбанов, который снимался в 1950-1960-х годах в нескольких заметных советских детских фильмах. О его смерти сообщил работник культуры Юсиф Шейхов.
По его словам, причиной смерти Курбанова стада длительная болезнь. Последние 30 лет он проживал в американском штате Нью-Джерси, где руководил фирмой по перевозке инвалидов.

Актер родился в Азербайджане, где окончил вокальное отделение Азербайджанской государственной консерватории. Он прославился ролью Рашида в знаменитой сказке «Волшебный халат». Еще через год он сыграл принца Джафара в комедии Одесской киностудии «Иностранка».

24 января также стало известно о смерти режиссера документального кино Юрия Сальникова. Ему было 88 лет. Юрий Сальников создал более 100 документальных фильмов и программ, был членом союза кинематографистов РФ, 25 лет работал во ВГИКе. Там вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил 5 мастерских режиссеров документального кино.

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Украинка победила на конкурсе «Мисс Япония»
Украинка Каролина Сиино победила на конкурсе «Мисс Япония»
24 января 2024, 18:10

Фото: istockphoto/JadeThaiCatwalk

В Токио 26-летняя Каролина Сиино, которая имеет украинское происхождение, выиграла национальный конкурс красоты «Мисс Япония — 2024», пишет News On Japan.
Каролина Сиино родилась в Тернополе. Когда ей было 5 лет, вместе с семьей они переехали в Японию. Девочка росла в городе Нагоя, префектура Айти.

По словам Сиино, победив, она немедленно захотела поделиться радостью с матерью. Ведь именно благодаря ей девушка переехала в Японию и стала первой натурализованной японкой, выигравшей в конкурсе красоты.

Каролина Сиино любит гулять, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост 172 см. Своим девизом она называет фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».

«Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже не родилась в Японии», — пишут некоторые недовольные выбором победительницы.
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