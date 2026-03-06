В России проходит конкурс по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ»
В России проходит федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ», направленный на поддержку начинающих бизнесменов. Организаторами выступают «Агентство стратегических инициатив и Корпорация МСП» при поддержке фонда «Молодежной предпринимательской инициативы» и организации «Деловая Россия».
Главная цель конкурса — помочь молодым людям открыть собственный бизнес или масштабировать уже действующие проекты. Участники смогут получить финансовую поддержку и наставничество от экспертов, а также пройти обучение основам предпринимательства.
В 2026 году количество победителей увеличено с 30 до 100 человек. Каждый из них получит грант в размере одного миллиона рублей на развитие своего проекта, а также возможность пройти акселерационную программу от Корпорации МСП.
Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет. Конкурс проводится по двум направлениям: «Молодежь без бизнеса» — для тех, кто только планирует открыть свое дело, и «Бизнес до трех лет» — для предпринимателей, желающих масштабировать существующий проект.
Прием заявок на участие открыт до 10 марта 2026 года. Имена победителей планируют объявить в мае на форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве. Конкурс является частью мер по развитию молодежного предпринимательства и поддержке старта новых бизнес-проектов в регионах России.
Читайте также: