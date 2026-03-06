В России проходит конкурс по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ»

06 марта 2026, 18:16

Фото: iStock/macky_ch

В России проходит федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ», направленный на поддержку начинающих бизнесменов. Организаторами выступают «Агентство стратегических инициатив и Корпорация МСП» при поддержке фонда «Молодежной предпринимательской инициативы» и организации «Деловая Россия».