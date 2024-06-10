В России проходит онлайн-акция «Свеча памяти»

Видео: пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений»
Онлайн-акция «Свеча памяти», посвящённая памяти героев Великой Отечественной войны и приуроченная ко Дню памяти и скоби, проводится в России, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений», организовавшего акцию.
«Зажечь свою виртуальную свечу можно на платформе деньпамяти.рф. Для этого достаточно нажать на соответствующую кнопку на главной странице сайта. Это действие сразу отразится на счётчике», — говорится в сообщении.Кроме того, на платформе деньпамяти.рф можно посмотреть видеоинтервью ветеранов Великой Отечественной войны. Через платформу также можно сделать благотворительный взнос: деньги будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.
Зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование в пользу ветеранов можно до 22 июня.
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