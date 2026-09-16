Ученые нашли способ «читать» погоду на далеких мирах
Ведущий автор исследования, сотрудница Школы физики Тринити-колледжа Мерл Шрадер рассказала о новом подходе к изучению атмосфер удаленных космических объектов. Метод уже помог установить ключевые механизмы формирования климата у коричневого карлика SIMP 0136. Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics.
Астрономы проанализировали наблюдения телескопа James Webb за изменениями яркости объекта во время вращения. Для обработки массива измерений команда применила метод главных компонент — статистический инструмент, выделяющий главные закономерности среди множества параметров.
Расчеты показали, что атмосферу SIMP 0136 в основном формируют два процесса: температурные колебания и распределение облаков по высоте. Исследователи выявили три устойчивых типа погодных условий. Теплые области с разреженными облаками сменяют более прохладные участки, где возникают плотные облачные слои.
«Эти факторы погоды сохраняются с течением времени, даже если внешний вид атмосферы меняется на протяжении более десятка вращений», — отметила Шрадер.
SIMP 0136 находится примерно в 20 световых годах от Земли. Коричневый карлик занимает промежуточное положение между газовыми гигантами и звездами: его массы недостаточно для запуска устойчивых термоядерных реакций. Ранее ученые зафиксировали у него явления, похожие на полярные сияния.
По словам соавтора работы, профессора Йоханны Вос, новый способ анализа ускорит оценку климатических процессов у коричневых карликов. Такие объекты служат удобной площадкой для проверки моделей облакообразования и изучения атмосфер экзопланет.