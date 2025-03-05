Жителей Подмосковья приглашают принять участие в информационном проекте по ВОВ

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Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» запустили в феврале российский и белорусский Молодёжные парламенты, принять участие в проекте приглашаются жители Республики Беларусь и всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента при Госдуме РФ.
«Проект «80 лет нашей Великой Победе» представляет из себя Telegram-канал, в котором ежедневно публикуются новостные сводки с фронтов Великой Отечественной войны — с 80-го дня до Победы до 9 мая. В анале публикуются также различные исторические справки и письма участников войны», — говорится в сообщении.Прислать материалы для публикации в рамках проекта могут все желающие. Информация принимается в онлайн-формате по ссылке.
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