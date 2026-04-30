В России пройдет конкурс «Песни военных лет», посвящённый 81-й годовщине Победы

30 апреля 2026, 14:03

Фото: istockphoto/LarisaL

VI ежегодный Всероссийский открытый дистанционный конкурс «Песни военных лет!» пройдёт под эгидой масштабного проекта «Мы за Великую Державу». Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





Оно нацеливается на патриотическое воспитание граждан, повышение престижа службы в Вооружённых силах РФ, а также поддержку участников специальной военной операции. Приглашаются граждане всех стран мира. Возраст участников — от трех лет и старше. Это могут быть школьники, студенты, кадеты, военнослужащие, творческие коллективы, авторы-исполнители и педагоги.



Среди номинаций вокал (эстрадный, народный, академический), песни из репертуара Иосифа Кобзона, художественное слово (проза, поэзия, былины), музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня (обязательно приложение текста и нот), оригинальный жанр (акробаты, пародисты, жонглёры и т.д.), разговорный жанр. Категорически запрещается стриптиз, открытый огонь, острые предметы, животные, оружие, мусорящие сцену элементы. Не допускается дублирование мелодии в «минусе» (double-track). Заявки после проведения конкурса не возвращаются, а оплата не компенсируется. За дискредитацию конкурса или оскорбление членов жюри участников могут лишить звания лауреата без возврата взноса.



Итоги конкурса объявят сразу после 18 мая 2026 года. Все участники получают дипломы, а лучшие номера войдут в ежегодный видеоальбом проекта. Подробности на сайте союз-культура.рф.



