Замглавы Павловского Посада выступил членом жюри финала конкурса бизнес-идей

29 апреля 2026, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов стал членом жюри финала конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Участие в финале приняли талантливые школьники и студенты региона. Конкурс стал площадкой для раскрытия предпринимательских возможностей молодёжи. В финал вышли 14 лучших командных и индивидуальных проектов. Их разработали как ученики 7-11 классов, так и студенты.



Отбор на этапе полуфинала состоялся на базе Восточной торгово‑промышленной палаты. В финал пробились три сильнейших проекта. Участники представили свои разработки жюри и ответили на сложные вопросы.

«Вы уже победили в самом главном – вы начали. Вы переступили через страх, создали и доработали свои проекты. Верьте в свои идеи так, как никто другой. Именно вы – новое поколение предпринимателей, за которым будущее округа и всей страны», – отметил Балашов.