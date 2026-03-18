В России пройдет Международный чемпионат по битве роботов
В России стартует прием заявок на участие в Международном чемпионате по битве роботов — одном из крупнейших соревнований в сфере робототехники.
Участникам предлагают собрать собственного боевого робота и побороться за победу в зрелищных поединках. Формат чемпионата предполагает не только инженерные решения, но и настоящие «битвы» машин, где ключевую роль играют конструкция, стратегия и управление.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 13 апреля 2026 года. К соревнованиям допускаются команды, готовые представить собственные разработки и продемонстрировать их в реальных условиях противостояния.
Чемпионат позиционируется как масштабное техношоу: участникам обещают не только соревновательный формат, но и возможность выиграть денежные призы. Организаторы рассчитывают привлечь к участию молодежь и популяризировать инженерные и технологические направления, делая робототехнику доступной и зрелищной для широкой аудитории.
