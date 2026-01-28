Подмосковные волонтёры стали лауреатами премии «Человек с большим сердцем»
Двух подмосковных волонтёров отметили на всероссийской премии «Человек с большим сердцем»: Елену Демидову и Сергея Асташкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Елена Демидова одержала победу в номинации «Большое сердце для маленьких друзей» за добровольческую деятельность в Орехово-Зуевском округе, а Сергей Асташкин стал лауреатом номинации «Золотое сердце» за помощь бездомным животным», — говорится в сообщении.В 2025 году на премию «Человек с большим сердцем» поступило свыше тысячи заявок из всех российских регионов.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Их жизни и здоровье страхуют на время проведения акций, предоставляют гранты на реализацию проектов, помогают с организацией мероприятий, консультируют по открытию и ведению дел социальных НКО. Предусматривается также информационная и методическая поддержка волонтёрской деятельности. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.