В России пройдут бесплатные концерты популярных артистов

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Уточнятся, что среди популярных артистов вфступать будут HammAli & Navai, Валя Карнавал, стендап-комик Нурлан Сабуров, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Помимо этих выступлений, со свою программу представят музыкальные группы IOWA и Cream Soda и диджейский дуэт Filatov & Karas.
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