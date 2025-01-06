Юрист оценил поправки в ПДД в 2025 году

Рождество — это не только время чудес и семейных встреч, но и период, когда многие обращаются к гаданиям, чтобы заглянуть в будущее. В 2025 году традиции гаданий сохранят свою актуальность, и мы расскажем вам о самых популярных способах узнать свою судьбу в рождественскую ночь.