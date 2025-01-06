Юрист оценил поправки в ПДД в 2025 году

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Поправки в ПДД, запрещающие использовать телефон в руках без гарнитуры или спецустройства, могут вызвать рост ложных штрафов, рассказал RT юрист Давид Адамс.
«Например, камера может ошибочно принять тень, отражение или движение руки за нарушение. Во-вторых, остаётся вопрос правомерности: как доказать, что водитель действительно держал предмет в момент фиксации камеры, а не просто поднёс его на секунду», — пояснил собеседник.Он подчеркнул, что пользование телефонами во время движения — одна из основных причин ДТП. Вместе с тем отвлечь водителя может не только смартфон, но и еда, бумажные документы, а также вейпы, добавил Адамс.
Сторонники поправок говорят о том, что они снизят количество аварий из-за отвлечений, резюмировал юрист.
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